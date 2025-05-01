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袁詠儀買手機 搵張智霖幫眼
藝人張智霖與老婆袁詠儀（靚靚）近日被網民偶遇，於電子用品店出沒，從網上圖片可見，2人正在拍拖行街，張智霖認真觀看手機款式，靚靚則試用手機並聽店員講解，其實早前靚靚曾在社交網發文晒出該手機並問網民意見，似乎最後還是要老公幫眼挑選。
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