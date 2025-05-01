榮登巨型廣告電車第一人 姜濤誕升級 塞爆銅鑼灣

男團MIRROR成員姜濤昨日迎來26歲生辰，雖然人未到場，但仍不忘發布新歌派福利。至於一眾粉絲趁「姜濤誕」舉辦「免費乘車日」，一早已逼爆銅鑼灣，可謂萬人空巷！

昨日是姜濤的26歲生日，繼早前在西九的無人機和煙火表演預祝後，一眾「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）在正日更熱烈慶祝「姜濤誕」，踏正凌晨時分，已有姜糖現身銅鑼灣唱生日歌。姜濤後援會昨日舉行《4.30姜濤生日電車免費乘車日》，一眾粉絲登上「姜濤號」暢遊港島，今次「姜叮」陣容再度升級，4款不同造型的廣告電車登場，當中姜濤更榮登巨型廣告電車的「第一人」，生日應援更上一層樓。

電車在途經被稱為「姜濤灣」的銅鑼灣時氣勢更強勁，附近的商場及大廈外被「姜糖」圍堵，出現萬人空巷的壯觀場面。一眾粉絲情緒高漲地迎接「姜濤號」駛來，把現場擠得水洩不通！而現場—帶有「姜糖」派發各式應援物，吸引大批粉絲排隊領取。雖然在場戒備的執法人員不時作出驅散，但仍無阻「姜糖」的熱情。

新歌生日出世 而姜濤新歌《On a SunnyDay》亦在昨日推出，雖然姜濤今年與往年一樣未現身「姜濤灣」，但他也在社交網分享姜濤誕盛況。另外，姜濤在生日前夕仍忙個不停，被捕獲於粉麵店內接受訪問，經理人花姐則一邊監督一邊享用食物。