全城意猶未盡狂Loop歌 謝霆鋒金曲翻Hit 威盡音樂排行榜

型男謝霆鋒一連4場啟德騷令全城瘋狂，不少歌迷仍沉浸在「鋒騷」之中，「鋒」潮持續發酵下，他的金曲翻Hit，近日在香港百大音樂排行榜的頭15名中，霆鋒獨佔9位，認真威水。

謝霆鋒早前於啟德主場館展開一連4場《Evolution Nic Live進化演唱會》，成為首位於場地舉行演唱會的亞洲歌手。演唱會門票一票難求，每晚入場觀眾更達4.3萬人，相當厲害。

雖然今次是霆鋒相隔25年再在港開騷，但演唱會上每當歌曲前奏響起時，歌迷都耳熟能詳，更跟着大合唱，氣氛high爆。演唱會於上周日圓滿結束，不過「鋒」潮持續發酵，霆鋒經典金曲再次成為全城熱話，於音樂串流平台的香港百大排行榜頭15位中，霆鋒的歌曲就佔據9個席位，當中包括《玉蝴蝶》、《無聲仿有聲》、《非走不可》、《愛後餘生》及《潛龍勿用》等金曲，由抒情到搖滾，首首都勾起歌迷集體回憶，看來4場演唱會都未夠喉，粉絲要靠歌曲繼續回憶。

高海寧碌人情卡撲飛 至於藝人高海寧（高Ling）亦有入場捧霆鋒場，更看了3場之多，原來霆鋒是高Ling少女時代的回憶，當年她由《非走不可》開始聽霆鋒的歌，每日儲10元零用錢買CD，每晚聽住霆鋒的歌入睡。但可惜高Ling在2000年儲不夠錢買飛睇演唱會，她說：「點知一等就等咗25年，今次要睇番夠本。」看見兒時偶像，她坦言甚麼時候也感到心動：「多謝你承載了我的少女時代，多謝你25年後帶來依然精彩的舞台。」

高Ling受訪時透露為看霆鋒演唱會，狂碌友情卡撲飛：「之前上阿嬌、阿Sa同祖兒個節目《因為是朋友呀2》嘅時候已經同佢哋講好咗，如果霆鋒開演唱會，要麻煩佢哋幫我買飛，所以今次買到啦！朋友都對我好好，知道我想睇霆鋒，好滿足，好開心！」