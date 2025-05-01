娛圈單打：門票直炒上天價 龍哥演唱會大癲

G-Dragon「Übermensch WORLD TOÜR 2025」3月底喺首爾打響頭炮後，本月開始世界巡唱，澳門場6月舉行，日前分3日發售門票，第1日Fan Club優先訂票、第2日信用卡預售、第3日7個平台公開發售。結果唔使問阿貴都知，門票秒殺，向隅者眾，V.I.P及FAM一片哀號！

冇誇張㗎，以下俱為真人真事：「龍友一號」入咗Fan Club做會員，同Cityline搏鬥咗粒幾鐘，排到隊進入購票畫面3次，撳極冇反應，每次10分鐘後即被彈番出嚟！「龍友二號」時運高，狗屎撞馬棍，竟然畀佢喺信用卡預售日成功購入兩張門票，喜極而泣，發誓永不Cut卡！

「龍友三號」唔信邪，公售日再碰運氣，結果用7部Devices同時登入撳到手指抽筋，一樣無功而還！有粉絲仲話，12點開售，一撳入銀河、大麥等平台，全部顯示缺貨，懷疑根本冇飛賣！

果然龍哥一出手，就知有沒有！韓媒報道，同一時間有過百萬人爭睇龍哥澳門場，打破有史以來中國地區最多人想睇嘅外國歌手紀錄，人數僅次於周杰倫，最終加開一場！預料香港場更加爭崩頭，粉絲已預期難買程度係地獄級別！

嗱，公售呢頭售罄，黃牛嗰頭出動，澳門場VVIP票價，原價2千幾蚊，炒價去到1萬7千幾蚊，個價仲有得上；最平嘅山頂位，「牛牛價」都要5千幾蚊，仲要冒住被呃錢嘅風險！當然啦，龍哥係負責收錢數銀紙，同埋表演嘅啫，牛牛呢啲嘢，佢理唔到咁多！何況連追星局長都話，演唱會實名制行唔通，因為會令主辦商卻步！最大黃牛係邊個，你懂的！