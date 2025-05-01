鼓勵成動力 視為好榜樣 衛詩雅激動到喊 自爆劉青雲「好緊要」

衛詩雅榮登金像影后，在頒獎禮台上激動地流下不少淚水，昨日她出席獲獎後首個活動，對於影帝劉青雲也對她演藝成就加持，她感動得眼泛淚光，希望有朝一日能成為像青雲一樣的好前輩，給年輕演員加以鼓勵。

出爐金像影后衛詩雅（Michelle）昨日現身活動，提及老公在金像獎頒獎禮上感動落淚成為焦點，她大讚老公好得意，又表示看到家人在家看直播時開心到拆天的表情及開香檳慶祝，覺得好可愛。她準備帶着獎座回家見雙親，以及買鑽石做母親節禮物，她甜到漏笑謂：「我同老公講，會唔會覺得唔好意思，你對電影業冇付出過，但有咁多鏡頭？」直言感激老公成為身邊戰友，對她無限量支持，初時也擔心老公出席頒獎禮會悶，估不到他好治愈，還替她拍下不少照片和影片。

追平惠英紅紀錄 Michelle憑電影《破．地獄》累積摘下7個影后殊榮，平了惠英紅紀錄，Michelle表示不敢與人比較。指當晚收到好多訊息，感受到好多人一直默默支持，如戲中的「哥哥」朱栢康看到她得獎時的爆喊片熱爆網絡，感恩在演藝道路上遇到這位哥哥。

當提到劉青雲也表示最感動是看到她拿獎及讚她演戲用心時，Michelle直指青雲是其中一個對她好緊要的人，說罷一度情緒激動得眼泛淚光，要停止訪問抹眼淚及飲水，待情緒平復後，她繼續講述與青雲在電影上的情緣。她表示曾參與青雲主演的電影《暴瘋語》，她只有一場戲，當時導演告訴她，青雲讚她演得好。後來二人再度在電影《風林火山》碰頭：「我同青雲未埋位時，造型師講笑問劉青雲識唔識我，青雲就話覺得《暴瘋語》裏面我演得好。」她續稱：「希望第時可以做到劉青雲老師咁，有時畀人一個鼓勵係好大動力，如果將來我做到前輩，好想做一個咁好嘅前輩。」