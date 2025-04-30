被爆不倫戀後首開腔 永野芽郁道歉遊花園 避談與田中圭關係

25歲日本人氣女星永野芽郁，日前驚爆暗撻40歲已婚男星田中圭搞不倫，同時劈腿新劇《Caster》韓國男星金武俊。沉寂多日，她終於在電台節目首度開腔道歉，但網民不賣帳。

永野芽郁被爆不倫兼劈腿後，清純玉女形象嚴重崩壞，其所屬事務所曾發聲明否認相關醜聞。事隔多日，永野昨日深夜在其主持的電台節目《永野芽郁的All Night Nippon X》開咪，首度親自開腔。

節目甫開始，她便為報道引起的騷動，向工作夥伴及粉絲道歉，又為自己引起誤解的輕率行為反省，揚言今後會更有分寸，避免同類事情再次發生。但在長達一分鐘的道歉中，永野沒有交代與田中圭的真實關係，只強調事件只是誤會。

憑歌寄意惹揣測 之後，她播出已故DJ Avicii的代表名曲《wake me up》，當中有歌詞寫道：「當我年紀漸長和更具智慧之際」、「生命只是一場為所有人設計的遊戲，愛情只是其中的戰利品」等，令網民質疑她憑歌寄意，有弦外之音。當晚電台外有約30名記者守候，但節目結束後，永野沒有現身，便乘坐事務所的汽車離開。

另一方面，由永野代言的護膚品牌，疑偷偷將其宣傳海報下架。而曾與她傳緋聞的男星坂東龍汰的官方社交帳號，被發現轉載了永野疑遭《Caster》刪減戲份的網上報道，引起網民熱議。