娛樂

入選空手道代表隊 吳業坤唔得閒訓練
藝人吳業坤昨日在鰂魚涌出席遠足籌款活動記者會，作為活動大使的他已參與3屆，今年的目標是在28小時完成100公里。談及早前入選香港空手道初級代表隊，他表示成為代表後有資格參加不同選拔賽，爭取代表香港出賽，但因忙拍劇而未有時間受訓。他期望唱歌、拍劇之餘，能繼續保持訓練，作多方面發展。
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