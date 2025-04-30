Ian短打自誇性感 沙灘練波冇女圍

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨日偕隊友Stanley的女友Alina，以及泰國女星Namtan出席時裝活動，各人以不同風格的沙灘Look現身，當中Alina穿上一件頭泳衣配牛仔褲，Namtam以泳衣Bra Top加外套，至於Ian則以夏威夷恤配短褲露「飛毛腿」，他笑言自己也很性感，不讓兩位美女專美！

Ian向來是運動健將，更曾是香港男子排球代表隊成員，但他坦言已多年沒到過沙灘：「以前中學成日去練沙灘排球，着嗰條排球褲仲短過今日呢條，哈哈！」又笑指當年打波沒有女生圍觀，不似現時有粉絲支持。

出言維護粉絲 對於有網民批評其粉絲在金像獎當日，租用遊艇在維港應援大殺風景，他力撐粉絲：「相信咁大個維港絕對容得下小小嘅一隻船，正如咁大個香港都容得下唔同言論，好多謝粉絲們為支持我所做嘅行動。」

有份角逐「最佳新演員」及「最佳原創電影歌曲」的他最終空手而回，他表示獲提名已是獎勵，又高興表示獻唱前跟台前兩位影帝梁朝偉及劉青雲對上眼：「佢哋好和善咁望住我，嗰下即刻Feel到有力量，好似前輩鼓勵自己咁，被加持咗。」