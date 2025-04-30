娛樂

羅志祥賣口乖氹媽媽

台灣舞王羅志祥（小豬）上月發文透露媽媽罹患阿茲海默症，日前，他再於社交網限時動態貼出母子合照，寫道：「我媽媽剛剛做了一個重大的決定，等等揭曉。」原來羅媽媽暌違多年再次染頭髮，小豬拍片與粉絲分享染髮過程，又賣口乖讚媽媽：「皮膚真好，65歲沒有皺紋。」相當溫馨。
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