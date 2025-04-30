4月30日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月30日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
羅志祥賣口乖氹媽媽
台灣舞王羅志祥（小豬）上月發文透露媽媽罹患阿茲海默症，日前，他再於社交網限時動態貼出母子合照，寫道：「我媽媽剛剛做了一個重大的決定，等等揭曉。」原來羅媽媽暌違多年再次染頭髮，小豬拍片與粉絲分享染髮過程，又賣口乖讚媽媽：「皮膚真好，65歲沒有皺紋。」相當溫馨。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250430-0430_00282_054/羅志祥賣口乖氹媽媽
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc