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馮盈盈升呢講師過兩招

馮盈盈獲邀擔任講師，展現學霸魅力。 馮盈盈獲邀擔任講師，展現學霸魅力。
馮盈盈獲邀擔任講師，展現學霸魅力。
學霸馮盈盈最近獲邀到學校擔任嘉賓講師，分享如何「與情緒共舞」。大學主修營養學的她，還副修了心理輔導課程，她現場分享了一些科學化的知識，幫助大家平衡身心健康，又表示最開心是看到同學們反應熱烈，不僅主動提問、交流，還會做筆記。
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