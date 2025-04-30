前夫開騷撒糖成熱話 張栢芝回顧情路：不甘心才痛苦

影后張栢芝感情路上歷盡千帆，適逢前夫謝霆鋒連日來因開騷成為全城熱話，更被翻炒情史，她亦在受訪時罕談愛情觀，坦言對過往的情事有無限不甘心！

張栢芝與謝霆鋒離離合合，最後還是分道揚鑣。而霆鋒近日連開4場演唱會，女友王菲現身撐場，低調放閃力證關係穩定，反觀栢芝離婚後沒有再公開任何戀愛關係，感情狀況成謎。而她早前接受訪問時就大談愛情觀，坦言：「20年前我已經在演繹着那個年代的戀愛腦，我不會死纏爛打，傷心難過我都躲在家哭，我也不會在他面前，約出來，然後哭。」

談到在影壇的兩個經典角色《12夜》的Jeannie以及《喜劇之王》的柳飄飄，栢芝指自己與後者更相似：「在喜歡的男生面前，沒甚麼事，到坐計程車的時候就自己哭得崩潰。」她更看透世情的說：「愛情只有一個事情才可以傷害到自己，就是不甘心，自己過不了自己，才會給自己痛苦。」

情史豐富的栢芝歷盡千帆後，對愛情的看法已大不相同，她表示：「現在我對待愛情，我覺得不是不需要，也不是不重要，是沒時間。」有仔萬事足的她直言當了媽媽之後，沒有時間處理男女關係，愛情在生活中的比重已經不及從前。

父子開餐惹騷動 另外，栢芝與霆鋒所生的兩位兒子，17歲的謝振軒（Lucas）與14歲的謝振南（Quintus）連續兩晚現身撐爸爸開騷。在尾場開唱前，霆鋒更被拍到特意抽空帶兩位兒子共進午餐，展現「廿四孝老竇」的一面。從網上片段可見，霆鋒戴上口罩現身食肆，即引起騷動，更有人起哄大唱《玉蝴蝶》。3人用餐期間，包廂外擠滿粉絲，霆鋒全程笑笑口，心情靚爆，Lucas禮貌跟粉絲打招呼，Quintus則相對腼腆。3父子一邊吃一邊聊天，兩位兒子認真聽着爸爸說話，時而點頭微笑，畫面溫馨。