姚焯菲遇Tiger互笠高帽 連詩雅黃浩然續前緣 緊張似新人

原創音樂劇《三．八》舉行記者會，一眾主演現身宣傳，連詩雅和黃浩然笑稱緊張得像重回新人時期，Tiger和Chantel跨台合作，互相稱讚對方，而海兒就自嘲手腳不協調。

藝人連詩雅（Shiga）、黃浩然、海兒、P1X3L成員吳啟洋、MIRROR成員Tiger、姚焯菲（Chantel）昨日現身葵興出席音樂劇《三．八》記者會。Shiga與黃浩然曾在電視劇中飾演情侶，今次再續前緣做夫妻，受訪時他們表示對嘗試音樂劇感到興奮和緊張，像回到新人時期。黃浩然指有次帶兩名兒子觀看音樂劇時，兒子問他為何不演出音樂劇，剛好又收到邀請，他就答應了。另外，他們透露劇中兩人會合唱，浩然笑稱太太叫他畀心機，Shiga則笑言抱住女兒練歌時，B女會睡着，令她不禁反思自己的歌是不是太悶。

海兒自嘲手腳不協調 而Tiger和Chantel跨台合作，配搭相當新鮮，對此Tiger表示：「我覺得呢個就係呢一行好特別嘅一樣嘢，因為唔同嘅Project識到唔同朋友，再去互相學習、做嘢、玩。」問到二人有沒有看過對方的作品時，Tiger大讚Chantel青春活力，Chantel亦回讚對方跳舞勁。Chantel透露會在劇中演唱《戀愛預告》，希望今次能為大家帶來新鮮感覺，她在劇中角色是渴望戀愛的18歲少女，但她直言現實中暫時不想戀愛，希望專注工作。

同場的海兒透露要為對白練習廣東話，跳舞方面，她笑稱自己手腳不協調，專注力只可以擺在四肢的其中一肢。