獨家專訪：Anson Lo韓國開工變追星 姜濤拗手瓜贏大隻佬 Jeremy搏命險暈

男團MIRROR的4位成員到韓國拍攝旅遊節目，更拋開偶包大放笑彈，姜濤被爆拗手瓜鍊贏健美先生，Anson Lo在當地成功追星，其中Jeremy最大犧牲，不但玩遊戲玩到差點暈倒，還在鏡頭前飲醉酒，甚有節目效果。

MIRROR成員姜濤、Anson Lo、Edan及Jeremy早前到韓國拍攝的旅遊節目《呂濤米Lo Seoul》將於5月5日首播，今次有別於過往團綜，人數由12人激減至4人，較為隨意即興，4子擦出不少火花，感覺就如真正去旅行，全程難忘事及笑料數之不盡。

Anson Lo透露他們參觀了韓國數一數二的大型經理人公司SMTOWN，令他非常難忘：「我哋好驚喜見到一個K-Pop界嘅大前輩，係男藝人，真係好興奮，佢仲帶我哋去參觀錄音室同成個大樓，好有追星嘅感覺，冇諗過可以見到佢真人，以前由細到大都只可以喺MV同網上見到佢，佢仲有講覺得邊個最靚仔，呢個留待節目揭盅。」

醉酒畫面曝光 姜濤指此程最難忘是駕駛飛機，其他人還嘗試降落，他直言覺得很瘋狂，又謂最開心是跟大家在一起：「所有嘢都係因為有你哋。」認真Sweet到爆。Edan笑言以為姜濤最開心是第一天跟工作人員拗贏手瓜，因為對手是健美先生，大家見到姜濤勝出後即時嘩聲四起。

Edan又爆拍攝期間Jeremy身體不適，更差點暈倒，Jeremy解釋：「因為我哋係凌晨機去，所以冇乜點瞓覺，其中一個遊戲係玩War Game，我拍拍吓想暈低要暫停，佢哋中途煮咗個愛心麵畀我食。」Edan大讚Jeremy暈得好有節目效果，又透露節目裏有大家未見過的畫面，例如Jeremy飲醉酒，可說是為節目犧牲。