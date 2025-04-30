錄足3日親自監場 霆鋒度身訂造「變態歌」 谷爆Gin Lee潛能
歌手李幸倪（Gin Lee）獲英皇大師兄謝霆鋒為她打造新歌《白夜行》，霆鋒更在社交網出Po加持。這首「變態歌」難度甚高，Gin錄了足足3日，更獲霆鋒親自監場，令她受寵若驚。
英皇歌手Gin Lee日前興奮大爆師兄謝霆鋒為她作歌，她表示去年開始向對方邀歌，後來在一個場合碰面，霆鋒表示很快便有歌，如今新歌《白夜行》終於面世，歌曲是為Gin度身訂造，曲風澎湃，MV更是大製作！剛忙完4場啟德演唱會的霆鋒，前日在社交網Po出《白夜行》MV並寫道：「處女座Crossover，最鍾意幫人寫咁變態難唱嘅歌。」Gin即留言：「Haha我喜歡，夠變態，謝謝大師兄。」
聽舊作了解唱法
MV在雲南小鎮取景，Gin拿着火炬置身黑暗的山洞中，造型相當特別。正如霆鋒所言，整首歌很高音、很難唱，連向來唱功超班的Gin亦要錄足3日，霆鋒更趁開騷前親自監場！Gin透露霆鋒寫歌前做足功課，聽了她的舊作才落筆：「佢需要了解我嘅聲線、唱法、風格，聽咗我好多歌，覺得我嘅實力未有真正被發揮出嚟，所以特登寫咗咁難嘅歌畀我，激發我嘅潛能，呢個係佢嘅一番好意，我亦非常樂意接受呢個挑戰。」
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