緋聞傳足7年 曾晒親暱照 GD疑翻撻珠妍 抱貓相洩「蜜」

韓團Big Bang隊長G-Dragon（GD）與女團After School出身的女星珠妍，自7年前起先後4度傳出緋聞，雙方一直未有承認。女方前日突晒貓咪合照再度洩「蜜」，懷疑到GD家玩貓而傳「翻撻」！

GD向來對感情事絕口不提，曾先後跟日模水原希子、小松菜奈及人氣女團BLACK PINK成員Jennie爆出戀情，但他從頭到尾也未有認愛。而GD於2018年與女團After School出身的珠妍屢傳緋聞，兩人曾被拍得同遊濟州島，女方又曾在社交網上載親暱合照，當時4度傳出戀情，但雙方一直不置可否。

事隔7年，近日傳出兩人疑似翻撻，珠妍前日在限時動態上載與貓咪的合照，雖然貓咪只有背影，但淺灰毛色與粉紅色頸圈與GD飼養的愛貓一樣，再加上照片背景展示的家居擺設，亦與GD過往公開的家居照如出一轍，掀起網民熱議。不少人推測她應該是到GD家中玩貓，對於第5度傳出緋聞，網民認為兩人很可能是舊情復熾！

助陣大成個唱尾場 此外，Big Bang成員大成於上周六及日在首爾舉行兩場個唱，為亞巡揭開序幕，隊友太陽擔任首場表演嘉賓後，GD亦於前日尾場驚喜亮相，更與太陽及大成一起合唱歌曲《Home Sweet Home》以及組合經典Hit歌《BANG BANG BANG》和《SOBER》，全場氣氛High爆！大成稍後將移師台北、香港及日本繼續巡唱，香港站定於7月5日假亞博舉行。

另外，韓版財經網站《福布斯》昨日公布「2025年最具影響力名人榜TOP 40」排名，唱而優則演的女歌手IU大熱登頂，力壓屈居第2位的國腳孫興民，女團aespa高踞第3位，主持人全賢武位列第4位。人氣男團Seventeen、BLACK PINK成員Jisoo與車銀優分別進佔第8、11及12位；男神朴寶劍位列第14位。至於邊佑錫、Jennie、Rose、宋慧喬與Lisa則分別排名第18、20、24、28及32位。