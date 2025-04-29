種生基是源自中國民間傳統符法派的大藏魂，旨在通過符咒的能量和巒頭風水局來提升個人運勢，基本原理是將生人代表魄的手毛腳毛及代表魂的指甲腳甲腋毛等，連同農曆出生的年月日時和姓名，通過符咒埋入風水龍穴中，以吸收天地山脈的龍氣旺氣，從而達到提升運勢的目的。

不過，由於很多風水先生不懂符咒，因而演變成現在的風水種生基，其具體操作同樣需要客人的手毛腳毛、指甲腳甲、農曆出生的年月日時和姓名，先找到風水地後，再選擇吉日吉時進行儀式。風水種生基的重點要選擇吉地進行，通常選擇山上無大樹的灌木叢、後有來龍靠山與左青龍右白虎包抱，並且前方有朝山之基本山形地勢，泥土下要有風水之疏水層，它有疏水、儲水、調理溫度等作用，因為有硬度能承托生基盅的重量及不會因泥土流失引起下沉斜歪，另一作用是不會使生基盅被水淹，開穴翻土時不可鋤挖穿透疏水層到真岩石層。