王敏奕認被老公「呃返嚟」 朱敏瀚開金口唱情歌 唔益陳曉華

藝人朱敏瀚宣傳時大開金口獻唱主題曲，但被問到平日有否對緋聞女友陳曉華唱情歌，就即拉開話題。王敏奕則爆老公曾國祥不夠浪漫，從未對她唱情歌，自認很容易便被老公「呃返嚟」。

藝人王敏奕、朱敏瀚（朱仔）、黃子恆及鄧伊婷等昨日為無綫新劇《虛擬情人》宣傳，朱仔大開金口獻唱劇集主題曲，他表示不時也有登台獻唱，為了昨日演出更特意自掏腰包，找音樂人將本身由譚嘉儀主唱的《熟悉的你》改編為男聲調，談到他唱得情深款款，問是否將王敏奕當作緋聞女友陳曉華並唱給她聽？他笑謂：「我唱畀監製聽，因為王敏奕坐喺監製隔籬。」之後又拉開話題，表示平日最愛沖涼時唱歌，問他是否朝歌手方向發展？他坦言希望有朝一日能負責唱主演劇集的主題曲。

鄧伊婷要「肌肉文青」 王敏奕則指老公曾國祥未試過向自己唱情歌，又自認很容易就被對方呃走。提到朱敏瀚笑指她在劇中似霸道總裁，王敏奕即自認似總裁但並不霸道，平日會管很多事：「會好有計劃，擅長解決問題。（老公負責製造問題？）唔會！但自己好怕畀啲突發事打亂計劃，會變得有壓力。」

至於劇中愛上AI朱敏瀚的鄧伊婷表示喜歡文青型男生，要靚仔、斯文和戴眼鏡，但亦要有點鍛煉，要「肌肉文青」，笑指吳尊完全符合他的要求，但可惜對方已為人夫。她透露平日也會與AI聊天，也會詢問星座運程及穿搭意見。