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莊思敏考匹克球教練牌
莊思敏生活充實且貼地，確是非一般的千金小姐。
莊思敏雖然身家豐厚，但仍自食其力工作賺錢，除積極直播帶貨外，最近還到內地考匹克球的教練牌，將興趣變為專業資格，隨時發掘新財路。片中見她收起性感，分享上堂讀書、落場實習及考牌過程，專心致志絕非玩玩吓。
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