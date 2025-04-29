馮允謙體貼侍應 難為肚皮

歌手馮允謙近日出席活動，在台上獻唱多首歌曲，又提醒學童進食均衡早餐的重要。他近期忙於籌備澳門演唱會，要練歌及健身，更是特別注重早餐營養。他又分享在加拿大食早餐的趣事，有次服務生誤送上兩份英式大早餐，份量驚人，但為了不讓服務生難堪，他勉強吃光，笑稱那次後再不敢浪費食物。