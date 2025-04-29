兩子陪嫲嫲 排排坐捧場 謝霆鋒經典重現 唱到打冷震

謝霆鋒前晚完成一連4場的啟德演唱會，兩子Lucas和Quintus再捧老竇場，更乖巧陪嫲嫲狄波拉坐着一齊睇騷。Rock友霆鋒似回應容祖兒的「投訴」，終於唱出經典歌《壞習慣》，但唱畢後笑言「打冷震」。

歌手謝霆鋒於啟德體育園舉行的《Evolution Nic Live進化演唱會》尾場前晚順利舉行，捧場的圈中人包括陳慧嫻、古巨基、許靖韻、蔡一智、徐濠縈、高海寧等，晚晚捧兒子場的狄波拉更偕同兩位寶貝孫兒Lucas及Quintus再度現身。Lucas與Quintus今次不是坐觀眾席，而是與嫲嫲坐在VIP位，她們被傳媒包圍影相時，拉姑與Lucas高舉勝利手勢，Quintus就豎起拇指。問到他們覺得爸爸演唱會如何？兩人未有回答，拉姑則代答：「多謝，多謝支持。」之後Quintus則怕醜擰轉面。

天后容祖兒日前捧場後「投訴」霆鋒未有獻唱經典歌《壞習慣》，未知是否聽到祖兒的呼喚，尾場他特別唱《壞習慣》，全場氣氛高漲。唱畢這首28年前的舊作後，霆鋒忍不住笑說：「我打冷震。」之後飲啖水「定驚」後回到台中續說：「搞錯呀！（指觀眾）最大聲係《壞習慣》，我假假哋都係Rock友，點會係呢首呀？」

完成夢想 肖像變蝴蝶 當唱快歌《曝光》時，霆鋒問觀眾：「你哋好似仲好夠氣喎，咁企起身啦！」觀眾跟着站起來又唱又跳。霆鋒唱出最後一首歌曲《活着VIVA》時流露不捨之情：「多謝同我一齊完成夢想嘅你哋，其實如果有期都想再開（演唱會），但係冇……多謝你哋。」演唱會正式完結，大屏幕出現霆鋒肖像，瞬間化為一隻隻蝴蝶，霆鋒似乎對蝴蝶情有獨鍾。