中娛星動：張譯二度稱帝 宣布暫停拍戲 惠英紅華表封后 香港女星第一人！

「第二十屆中國電影華表獎」頒獎禮前日於青島舉辦，惠英紅喜獲「優秀女演員獎」，成史上首個獲此殊榮的香港女演員！「優秀男演員獎」則由內地演員張譯奪得。同場的李沁及章若楠被讚仙氣十足，但關曉彤的造型卻遭網民狠批老氣。

今年華表獎競爭激烈，最終由張譯、惠英紅榮登影帝、影后寶座。其中，惠英紅更憑電影《我愛你！》成為首位勇奪華表獎影后獎項的香港女星，她在台上哽咽表示：「就算遇到任何困難，我們中國人是硬骨頭，不怕任何困難。我愛中國電影，我愛電影，我的生命就是電影。」她還向觀眾承諾：「我真的很愛你們，因為你們給了我太大的力量，讓我在困難裏面一步一步往前走。我一定會努力，不讓你們失望，去拍最好的電影給你們！」事後，惠英紅在社交網感觸發文，指自己好像發夢一樣，獎項成為極大的前進動力，感謝導演、合作的演員和觀眾，承諾之後會努力工作，祝願中國電影愈來愈好。

關曉彤造型被彈老氣 至於憑電影《三大隊》在華表獎二度稱帝的張譯，領獎時表示：「第二次還是這麼激動，能在我的老家拿到這份鼓勵，非常非常榮幸。但是《三大隊》是一個群像，榮譽不能屬於我一個人。演員得益於電影，電影受益於觀眾，觀眾得益於生活，我愛電影，我愛中國電影。」更表示未來想停一停，沉澱後再拍戲。

同場出席頒獎禮的女星李沁身穿紫粉色長裙亮相，溫柔又仙氣，而章若楠以香檳色薄紗長裙示人，盤起長髮，猶如一個小公主，兩人獲網民大讚狀態不俗。相反，經常在造型上翻車的關曉彤以一身黑色亮片西裝短裙登場，深V剪裁搭配一字肩設計，加上披肩假髮，被網民狠批太老氣，娘味十足。甚至有粉絲湧入工作室社交網，留言指摘造型師浪費關曉彤優越的條件，將27歲的她打扮成72歲的模樣。關曉彤受訪時對造型作出回應，耿直表示：「沒有甚麼設計，只是為了走路方便。」