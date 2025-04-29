楊受成豪言開戲助攻 林家謙被氹入英皇 衛詩雅凍薪共度時艱

出爐金像影后衛詩雅得獎後收到無限祝福，更與老公冧爆錫錫，大讚老公是「吉祥物」；她又表示不會調整片酬，身體力行支持香港電影業。至於勇奪歌曲獎的林家謙深得英皇老闆楊受成歡心，獲力邀加盟旗下，手足無措的他搞笑自嘲「蝕本貨」。

藝人衛詩雅（Michelle）與劉青雲分別憑主演電影《破．地獄》及《爸爸》在《第43屆香港電影金像獎》封后稱帝，興奮心情可想而知，尤其首膺金像影后的Michelle，幾個月內迎來多個喜訊，頒獎禮上，其醫生老公周祉安更激動落淚，愛妻情切。事後Michelle在後台受訪，問會否要求加家用？她打趣說：「結咗婚只係幾個月，未開始畀呀！」

自嘲蝕本貨 其後她出席英皇電影舉行的慶功宴，慶祝《破》片一口氣勇奪5個大獎，包括「最佳女主角」及「最佳男配角」等，席間周祉安當眾吻賀嬌妻，認真Sweet爆！問Michelle是否覺得老公「旺妻」，她笑說：「係，頭先都有人咁講，有咩重要事都帶埋佢，出門好似『吉祥物』咁，整咗個公仔鎖匙扣掛住。（網民話你愛情、事業兩得意。）好感恩，遇到好多好人、善良嘅人。（人生勝利組？）又唔可以咁講，我會繼續努力，聽日瞓醒又係新一日。」談到生B做媽咪，她表示暫未有這方面的計劃，並明言會向經理人公司反映意見，得獎也不會刻意調整片酬，望與業界共度時艱。據知她現時片約紛至，其中一套文戲已半落實，預計下半年投入拍攝，而明日她會出席活動。

至於憑《破》片主題曲《普渡眾生》榮獲「最佳原創電影歌曲」獎的林家謙，慶功宴上不停被英皇老闆楊受成拉着合照兼受訪，更多次力邀他加盟英皇旗下，揚言會開戲助他進軍影壇，林家謙不停推搪兼自嘲「蝕本貨」，又笑指楊受成將自己認錯是張敬軒，雙方不停拉鋸，場面爆笑！楊受成豪氣說：「唔緊要呀！我哋蝕慣，拍10套戲6、7套都蝕，軒公賀歲嗰套都蝕㗎！」林家謙接口：「咁咪夠囉！唔好搵我喇！你真係要諗清楚喎！」楊受成自爆當初找「外援」林家謙唱電影歌曾遇到反對聲音，談到《破》片的獎項數目，他坦言：「做生意梗係希望有獎金又有獎品，有少少失望嘅，有一、兩個大獎我哋係應該攞。」

青雲無意狙擊偉仔 另外，出爐影帝劉青雲賽後受訪，談到4度稱帝，他說：「仲好有新鮮感㗎！上到台仲好緊張，獎項亦提醒自己係幾咁幸運。」提到太太郭藹明，他放閃說：「佢近年深居簡出，其實喺背後付出咗好多努力，我成日話佢唔理我，只係我頑皮嘅講法，其實佢喺附近打點一切，佢點會唔理我呢！」慶功宴上，被問到可有信心狙擊6奪影帝的梁朝偉，他說：「冇咁諗，佢已經係Legend。（你只係差佢少少。）但我提名咗18次呢！其實冇乜所謂，冇話贏輸，演員係應該並肩作戰。」