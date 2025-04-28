中文台節目表 翡翠台

9:00 交易現場及勁歌推介

10:05 我愛玫瑰園

10:35 神探同盟（PG）及宣傳易

11:40 交易現場及潮流生活誌

12:15 新派煮意及宣傳易

12:55 滙豐盛演．160年的故事

1:00 午間新聞

1:20 流行都市

2:10 同屋企人去旅行及宣傳易

2:50 老友狗狗

3:50 交易現場

4:20 星光少女

4:50 Hands Up

5:20 多啦A夢

5:50 財經新聞

6:00 今日有樓睇及潮流生活誌

6:25 新聞檔案

6:30 六點半新聞報道

7:15 世界觀及天氣報告

7:25 有理說得清及物暢其流

7:30 滙豐盛演．160年的故事

7:35 東張西望

8:00 愛．回家之開心速遞

8:30 虛擬情人

9:30 慶餘年2

10:30 養生之旅

11:00 娛樂頭條及環球新聞檔案

11:15 晚間新聞及物暢其流

11:45 新聞檔案及天氣報告及潮流生活誌

11:55 黃金有罪（PG）

12:55 宣傳易

1:00 東張西望

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

