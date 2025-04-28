巡唱開鑼失頭威 被批「人懶歌渣舞流」 Katy唔忿氣反擊

美國天后Katy Perry繼因上太空飽受嘲諷後，日前於墨西哥開騷又被批評「人懶歌渣舞流」，她心有不甘，其後於社交網辯解失準原因！

曾經紅極一時的Katy，雖然與英國男星未婚夫奧蘭度布林（Orlando Bloom）組織幸福家庭，育有4歲女兒Daisy，但近年事業步向低潮，去年推出的大碟《143》反應不佳，早前她乘坐火箭全女班上太空，本來打算彰顯女權，為事業沖喜，卻被批評浪費地球資源，她回歸地球後親吻土地的舉動又被指造作，飽受嘲諷。Katy兩周後舉行的美國巡迴演唱會門票滯銷，不過她上周三先於墨西哥首都墨西哥城開騷，表現卻惹觀眾不滿！

抱恙演出失準 網友留言指她像沒有靈魂的空殼，並嘲諷她的排舞師是否是在比賽得獎的小學生。有人指她活力欠奉：「佢懶得跳舞咁。」又有人指她舞姿生硬：「唔好好似阿媽跳舞咁啦。」最搞笑是有人表示：「或者佢應該花少啲時間上太空，花多啲時間綵排表演。」

心有不甘的Katy，其後在社交網即時動態分享後台花絮影片回應網民批評，自言因患上流行性感冒令表演失準：「過去幾個禮拜我因為流感之類，把聲一直未好。」她又指墨西哥城的海拔超過7,000公尺，空氣比較稀薄，亦是影響她表現的因素之一。