暢所欲玄：該死不用病

最近坊間流傳好多預言，真的會成真嗎？有些所謂大師經常開出永遠不兌現的預言或大計，若然相信，未病或已嚇壞了！

生死有命，富貴在天。正所謂「落地喊三聲，好醜命生成」、「一生都是命，半點不由人」，引用某富豪所講，如果去寺廟拜佛求神一定得償所願，佛門你想迫也迫不進去！

不是對宗教不尊重或懷疑，聽過甚麼叫因果嗎？是否你做錯後叫上天保佑，就可以被人放過或擺平？我絕對相信有果報，有花必有果，有太陽必下雨，你逃過今世，下世也要還，有來必有往，萬法唯心做，心動變癡想。你想改命，可以，重新再投胎吧！

今年是驛馬年，驛馬代表走來走去、走動的意思，因此多走動或出外旅遊，可對應這流年運，愈多走動，可遠離霉運，好像血液不流通，就會滯留在心房，需要通血管，同一道理，當覺得心情不佳，往外走動散心，也會開心一點。

另外，春天出生的人往西方向走動，夏天出生的人往北方走動，秋天出生的人往東方走動，冬天出生的人往南方走動，可藉此補回自己所缺五行。

堪輿學者元海