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吳京翻車傷頸：沒做好為人師表
內地男星吳京近日於北京出席活動時，被發現戴上頸箍，健康狀況引人關注，及後他公開回應，透露是因為拍攝動作戲時意外翻車，導致神經受損。他不忘自嘲說：「沒做好為人師表，大家一定要專業訓練，避免受傷。」言談間不改硬漢本色，態度樂觀，不少網民留言祝他早日康復。
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