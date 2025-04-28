陳豪演中醫挑戰難度 張曦雯拍劇大犧牲 乳房被施針

陳豪和張曦雯（Kelly）昨日為無綫劇集《俠醫》宣傳，參與天使行動探訪活動，跟14位病童及其家人見面及拍照，圓小朋友參觀電視城及見藝人的心願，Kelly則笑言無綫吉祥物TVBuddy比她及陳豪更受歡迎。

談到新劇拍攝進度，陳豪指已進入尾聲，還有一個月時間的外景拍攝，預計9月播出。劇中飾演中醫的他自言在拍攝過程中對中醫加深認識：「好似啲中藥名、針灸、醫學典故，仲要背《黃帝內經》等醫書，但難唔到我嘅。」

而Kelly謂角色似傻大姐，戲份較輕鬆，不似陳豪要負責難度高的對白，又開心拍劇可以順便鬆骨，她說：「因為劇集開鏡時有中醫在場，所以有醫師幫我啪過頸，話我條頸啲經脈好塞，可能同太攰有關，每日只有4至5小時休息，但拍得好開心。」又謂有場戲由陳豪為她針灸乳房醫婦女病，但完全「冇嘢睇」，因為只是劇情交代。

衝出國際 紐約爭視后 問到Kelly有份角逐「紐約電視電影節」的視后獎，她表示連有提名亦不知：「未收到公司安排，都想出席盛事，係難得有機會可以放吓假，但對獎項唔會抱太大期望，因為怕失望。」陳豪就讚她衝出國際。

談到無綫劇集《奪命提示》大結局，陳豪曾被觀眾猜是Big Boss，他笑言：「其實係我，只係被cut咗……講笑咋，我未拍過《奪》監製嘅電視劇，都好期待可以合作。」