中娛星動：王一博戰車故障退賽 急撲出征《華表獎》

擁有「賽車魂」的內地頂流王一博，昨日到上海參加比賽，可惜因賽車故障，遺憾未能完賽。事後，他立即出發前往青島出席《華表獎》爭影帝，但因時間太趕而「甩底」紅地氈。

內地影壇最高榮譽「第二十屆中國電影華表獎」頒獎禮昨晚於青島舉行，今屆入圍名單直至前晚公布，影帝、影后獎項各自只有兩名入圍者，一對一廝殺，王一博憑電影《熱烈》與張譯角逐影帝之位，惠英紅和馬麗則共同爭影后。

向來喜歡賽車的王一博，昨早分秒必爭現身中國超級跑車錦標賽上海站第二回合正賽。屬於85號車組的他，本來已經進入駕駛艙準備接棒，但因賽車頭部損壞導致漏油而被迫落車，最終遺憾退賽。有現場人士透露，故障可能與車輛在前一輪比賽中衝入沙石地有關。

缺席紅地氈 退賽後，王一博迅速從上海趕往青島，雖然未能趕上《華表獎》紅地氈，但亦成功在頒獎禮開場前趕到現場，被安排坐在嘉賓席第一排，與姚晨、吳磊同坐。其工作室公開了王一博出席頒獎禮的造型照，他以經典黑白拼接西裝上陣，展現了簡約優雅的形象。而紅地氈上，《熱烈》的導演大鵬受訪時表示希望王一博憑「陳爍」一角獲得優秀男演員獎，認為這能體現劇組共同努力的成果。