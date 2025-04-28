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龍門陣
關嘉敏揀錯衫熱到暈
關嘉敏天時暑熱着長袖，直呼失策。
藝人關嘉敏日前在社交網分享了一輯在澳門拍攝的照片，在炎熱天氣下身穿長袖衫的她大嘆「中招」：「失策，點解我今日着長袖，好熱呀！」
近期工作不斷、經常做「空中飛人」的她，昨日還在社交網限時動態甫出新相，指自己身在高雄，並大玩諧音：「任務完成鄭裕玲，可以返香港啦！」身穿吊帶裙的她又在沙灘閒逛，心情大靚。
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