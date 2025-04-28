謝霆鋒第3場啟德騷 星光不減 鄧紫棋發揮神直覺 周秀娜睇到嗌救命

英皇藝人謝霆鋒前晚舉行第3場演唱會，繼續成為一眾紅星的朝聖地。當中「小巨肺」鄧紫棋更大騷「神直覺」，未待音樂響起已估到霆鋒即將演唱《活著VIVA》！周秀娜則化身小粉絲，邊揮手邊跟唱，相當投入。

型男謝霆鋒於啟德園主場館舉行《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，前晚迎來第3場演出，依然吸引大批名人、藝人捧場，如前兩場般群星閃閃，當中包括「小巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）、周秀娜、張振朗、李嘉欣與老公許晉亨、莫文蔚、張衞健、梁漢文、徐濠縈、胡楓以及車婉婉等。

一直視霆鋒為男神的G.E.M.睇騷之餘，還不忘拍片分享至社交網，更自爆有「神直覺」：「我簡直是直覺太準了，《活著VIVA》前奏還沒開始，我就有預感一定是要唱這首了，然後還準備好了相機。」都算另類的心靈相通！

張振朗亦上載睇騷的照片，更與升空的霆鋒「合照」，他留言指自己一直在等對方開騷，現在終於圓夢！

囝囝撐場 投入跟唱 至於周秀娜則與導演彭秀慧一齊捧場，彭秀慧瘋狂彈跳，周秀娜則邊揮手邊跟唱，似足乖乖小粉絲，沉浸式享受演唱會，投入度爆燈，事後更Po文：「救命頂唔順，個演唱會真係好好睇呀！」

霆鋒媽咪狄波拉連續3晚坐鎮觀眾席，兩位囝囝謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus）亦首度公開現身支持爸爸，更獲不少觀眾大讚靚仔。當霆鋒從高空懸吊的巨型銀色波球中震撼登場時，兩兄弟跟隨觀眾站起身，隨着《潛龍勿用》的經典旋律哼唱。