即興加戲炒CP 王敏奕受夠渣男 情陷虛擬愛人朱敏瀚

無綫甜寵劇《虛擬情人》今晚首播，朱敏瀚演繹的虛擬情人Adam意外闖入真實世界，與「主人」王敏奕追尋完美愛情，兩人奉旨談情說愛，甜蜜又浪漫。

無綫新劇《虛擬情人》由徐正康與林瑋澄聯合監製，今晚（28日）八時半在翡翠台首播，王敏奕、朱敏瀚、黃子恆、林景程、鄧智堅、袁文傑、楊卓娜及鄧伊婷等參演。劇中飽受渣男傷害的敏奕是電腦奇才，自行創造由朱敏瀚飾演的完美虛擬情人Adam，Adam透過人工智能不斷學習，在網絡世界成為無數女士的情人，因一次意外竟然由虛擬世界來到現實，並與敏奕面對面談情，浪漫至極。

搵上門破冰 首次升呢做「男一」的朱敏瀚與王敏奕初次合作已默契十足，原來他事前專誠找王敏奕見面，好讓彼此互相認識、了解，所以正式拍攝時大家已相當熟落，擦出火花，CP感十足。劇中他們追求真愛，有不少甜蜜戀愛畫面，更有純潔床戲，情意綿綿，朱敏瀚的情話融化強悍女強人王敏奕，甜蜜滿瀉，他亦對王敏奕讚不絕口，覺得大家相當合拍，今次合作充滿新鮮感，而對方的自然演繹帶動他入戲，讓他能夠隨心演出。

王敏奕認為朱敏瀚的角色並不容易演，讚他不論是AI情人還是真人都拿捏得很好，大家一拍即合，能夠代入角色，自由發揮劇本沒有的浪漫情節：「拍愛情片最緊要係希望觀眾都感受到當中嘅甜蜜，所以除咗劇情安排嘅嘢，仲有好多細節要處理，呢樣好講求兩個人嘅默契同信任，所以多謝佢好努力去演呢個角色。」監製林瑋澄指兩人的角色需要很強CP感，開工見到他們的化學作用，當堂放心晒！