孖黎瑞恩合唱掀高潮 鍾嘉欣開騷獲好友捧場攬住喊

Linda前晚於台上自爆開騷前病倒，怕影響表現，她謂：「好開心好多朋友嚟撐我，即刻有好大力量，講古仔你哋聽，上個禮拜我喺香港感冒，嚇死我呀！鼻涕黃色一舊舊，我諗緊『大檸樂』喇！點算呀，演唱會要最佳狀態㗎嘛，跟住就祈禱祈禱呀！」

過往Linda演唱會未請過嘉賓，今次特意邀請黎瑞恩驚喜現身，她表示從小於加拿大長大，小時候廣東話欠佳，常靠唱K學習中文，在芸芸歌曲之中，每次都會唱《一人有一個夢想》，她認為這首歌充滿希望。

與楊茜堯互相鼓勵

當Linda於後台見到拿着花束的楊茜堯及楊思琦時，更即感動得爆喊，3人攬作一團，場面感人。Linda指馬浚偉是她入行拍攝劇集《皆大歡喜》時首位認識的男藝人，對方見證她成長，二人更以兄妹相稱，指他給予極大包容與耐心，故對方今次前來看她演出，她很開心。而她跟楊茜堯曾合作《溏心風暴》，欣賞楊茜堯個性爽直，二人互相鼓勵，亦不時分享育兒心得。至於楊思琦，Linda表示：「初入行好多電視劇都係同佢拍，同佢有好多回憶，其實我哋已經幾年冇見面，今晚可以再次見番佢，真係好感動！」Linda還自爆下站個唱將到訪惠州，並向粉絲預告2026年希望能在港開騷。