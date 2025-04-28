好姊妹送祝福大讚甜蜜 祖兒篤爆翻撻舊愛 阿Sa耍太極：唔好理我

歌手容祖兒昨日到馬場出席活動，談到好姊妹蔡卓妍（阿Sa）傳與前度破鏡重圓，她無意間洩密，指兩人甜蜜又有默契，否則不會復合！至於阿Sa雖被爆料，仍堅持將戀事低調：「我冇話復合，唔好理我啦！」

樂壇天后容祖兒昨日偕韓國人氣女團(G)I-DLE成員Minnie為沙田馬場舉行的「富衛保險冠軍賽馬日」擔任表演嘉賓，祖兒日前觀看同門師兄謝霆鋒的演唱會，本來她想趁休息好好養聲，但事與願違，在演唱會上大叫大唱，笑言送了「聲帶」給對方。

提到阿Sa睇騷時非常投入，是否與「百億太子」石恆聰復合？祖兒說：「我有聽聞，但冇親眼目睹，希望佢開心。（冇問佢？）我唔八，如果佢想講，佢自己自然會講。」她又不小心說漏嘴：「佢哋之間咁多年相處模式，唔單只係甜蜜，而且好有默契，否則都唔會翻撻，希望佢哋好好一齊生活。」

祖兒指霆鋒開騷是盛事，公司上下都非常開心，大讚對方從容：「佢籌備個騷以來，冇見過佢有任何緊張，成件事好Chill，佢呢個情緒同態度好值得我學習。啲人讚佢好靚仔冇變過，我覺得佢靚仔咗同更有味道。」問有否機會一同開騷？她坦言：「佢25年先開一次，要再等下一個25年，有啲難。」又指今次順道取經，寄望明年在啟德開騷。

Minnie來港食點心 同場的Minnie以短裙上陣跳唱3首歌，期間以廣東話向觀眾打招呼及自我介紹，她坦言首次踏足馬場，心情緊張又激動，又指跟祖兒同場獻唱感榮幸。談到來港的感受，她表示很喜歡吃點心，早上吃了叉燒包，若有時間想去主題樂園玩。

至於阿Sa昨日踏上金像獎紅地氈，雖被祖兒「篤爆」復合一事，但仍非常口密，只說：「我冇話復合，係你哋話，唔好理我啦！我自己理自己，我冇承認過，唔好理我啦！唔想話畀你哋知。（依家感情生活好開心？）我日日都好開心。」