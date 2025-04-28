陳法拉奪最佳衣着 邱彥筒晒700萬鑽飾

賽前眾星在紅地氈爭妍鬥麗，負責頒發「最佳衣着獎」的王丹妮以胸前鏤空閃片裙配假髮上陣，她笑言因不能頒獎給自己，故今年犧牲了獲獎機會，而戴假髮是因不想電影造型曝光，該獎最後由專程從美國返港、穿閃片背心裙的陳法拉及盧鎮業奪得。至於有兩項提名的邱彥筒（Marf）以名貴鑽飾搶鏡，身穿黑色露膊長裙配700萬藍寶石鑽飾的她為英國殿堂級樂隊Coldplay擔任暖場表演嘉賓而蜚聲國際，她說：「係就好，社交網多咗英文粉絲留言，好榮幸，成日話要走向國際，好似行近咗一步。」又坦言演出後收到不少品牌洽談合作。而余香凝以牛仔布料Tube dress型格亮相，但行紅地氈時不慎絆倒，幸有驚無險。盧慧敏則以大露背透視裝亮相，期間不停轉身風騷擺甫士。