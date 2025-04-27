暗示母女同病相憐受欺壓 Blake攞獎再辣火頭 被插擺阿媽上枱

Blake於台上獲表揚時自爆同場的母親Willie Elain McAlpin過往被同事「欺凌」一事，她表示在自己出生前的多年前，母親曾被同事襲擊並企圖奪去性命，但一直都未能取回公道。言論曝光後，Blake即被網民怒插「擺母親上枱」，暗示自己與母親同病相憐。除了被網民批評之外，就連於「TIME 100」上獲表揚的美國新聞記者Megyn Kelly於紅地氈上亦不怕得罪Blake向她連珠爆發，表示：「佢（Blake）根本上唔應該嚟呢度。佢將#MeToo運動變得唔正常。我認為佢發動咗一次假嘅MeToo運動嚟指控Justin，而佢依家應該好後悔，佢嘗試對一個男人作出『無中生有』嘅指控去企圖摧毀個男人，成件事已變成醜聞！」