暗示母女同病相憐受欺壓 Blake攞獎再辣火頭 被插擺阿媽上枱
美國女星Blake Lively早前入選年度「全球百大影響力人物」，因此被鬧爆的她出席晚宴時爆母親曾被同事欺凌，疑藉此重提對男星兼導演Justin Baldoni的性騷擾指控，暗示自己與母親「同病相憐」，被怒插「擺阿媽上枱」。
Blake Lively與電影《痛愛完成式》（It Ends With Us）男星兼導演Justin Baldoni早前分別指控對方性騷擾與誹謗，期間Blake爆出涉嫌欺凌對方的黑歷史，形象直插谷底。早前她入選《時代雜誌》年度「全球百大影響力人物」後被網民鬧爆，該選舉的晚宴「TIME 100」前晚舉行，「是非女王」Blake與老公「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）拍拖出席，Blake又因台上言論繼續受靶。
Blake於台上獲表揚時自爆同場的母親Willie Elain McAlpin過往被同事「欺凌」一事，她表示在自己出生前的多年前，母親曾被同事襲擊並企圖奪去性命，但一直都未能取回公道。言論曝光後，Blake即被網民怒插「擺母親上枱」，暗示自己與母親同病相憐。除了被網民批評之外，就連於「TIME 100」上獲表揚的美國新聞記者Megyn Kelly於紅地氈上亦不怕得罪Blake向她連珠爆發，表示：「佢（Blake）根本上唔應該嚟呢度。佢將#MeToo運動變得唔正常。我認為佢發動咗一次假嘅MeToo運動嚟指控Justin，而佢依家應該好後悔，佢嘗試對一個男人作出『無中生有』嘅指控去企圖摧毀個男人，成件事已變成醜聞！」
史嘉娜與前夫同場
除了Blake之外，賴恩的前妻「黑寡婦」美國女星史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）亦獲《時代雜誌》表揚，史嘉娜以性感黑色吊帶晚裝裙現身。暫時未知這對「昔日夫妻」有否於晚會上碰面。曾與史嘉娜於漫威超級英雄電影《復仇者聯盟》（Avengers）系列中多次合作的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）為《時代雜誌》撰文時，大讚她無畏無懼，不怕冒險選擇不同類型的電影演出。
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