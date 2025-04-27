暢所欲玄：安眠無憂的床頭風水

古人云：「陽宅三要，門主灶。」其中「主」即指臥室，而床作為臥室的核心，其擺放位置尤為重要，對居住者的健康、運勢和情緒有着深遠影響。

1.床頭不宜靠廁所牆：廁所是家中污穢之氣聚集之地，通常被視為「陰氣重」之地。如果床頭靠近衞生間的牆，易受污穢之氣侵擾，導致身體濕氣過重，引發關節疼痛或呼吸道問題。

化解方法：若無法改變床的位置，可在床頭與廁所牆之間放置屏風或厚重的窗簾，以阻隔不良氣場。同時保持廁所乾燥清潔，定期通風。

2.床頭不宜靠窗戶牆：窗戶是氣流進出的通道，床頭靠窗戶牆容易受到外界氣流的干擾，讓人受風着涼，影響居住者的睡眠、財運和事業運。

化解方法：將床頭移至實牆處，若空間有限，可使用窗簾遮擋窗戶，減少氣流干擾。同時在窗台放置綠植，既能淨化空氣，又能穩定氣場。

3.床頭宜靠實牆：風水學強調「靠山」的重要性，床頭靠實牆寓意事業有靠山，貴人相助，財運亨通。實牆能阻擋外界不良氣場的干擾，給人帶來安全感和穩定感。

床頭的擺放影響睡眠質量，更與健康、運勢息息相關。遠離廁所牆和窗戶牆，選擇靠實牆的位置，能避免不良氣場的干擾，提升家居風水。

玄學名師黃楚淇