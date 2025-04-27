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林子善學泰拳 脫胎換骨
藝人林子善前晚擔任泰拳MMA比賽頒獎嘉賓，負責頒發拳王腰帶，林子善早年拍攝劇集《怒火街頭》後身形暴脹，之後開始跟教練兼人生導師包瀖森用9個月操泰拳加健身減肥，讓子善脫胎換骨，他表示如果女兒喜歡，將來會讓女兒上泰拳兒童班。
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