林子善學泰拳 脫胎換骨

藝人林子善前晚擔任泰拳MMA比賽頒獎嘉賓，負責頒發拳王腰帶，林子善早年拍攝劇集《怒火街頭》後身形暴脹，之後開始跟教練兼人生導師包瀖森用9個月操泰拳加健身減肥，讓子善脫胎換骨，他表示如果女兒喜歡，將來會讓女兒上泰拳兒童班。