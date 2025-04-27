女神拍拖 要求多多 李芷晴獵仔眼角高 葉蒨文愛矇豬男

有份參與無綫戀愛節目《女神配對計劃》的藝人葉蒨文、李芷晴和羅毓儀前晚亮相綜藝節目《大師兄Thank You Very Much感謝祭》錄影玩遊戲，玩「夾面包」時，林盛斌（Bob）「錯咀」在羅毓儀臉上，輪到葉蒨文時，她立即要求換上曾展望。Bob大爆李芷晴揀男友眼角最高，葉蒨文就不恨錢只愛矇豬眼。芷晴認以揀老公為大前提揀男友，要求高大及年紀大過她，葉蒨文笑稱：「男仔眼界要闊，雙眼唔使闊。」又要求另一半有志向和上進心。

吳若希開班教御夫 同場還有歌手吳若希（Jinny）與其《奇情谷》拍檔曾展望，Jinny透露節目之前請兩位現役女優做嘉賓，收視理想，透露下集主題是「天王嫂訓練營」，會介紹貴婦訓練班。問Jinny會否親自教授女生嫁入豪門班？她立即大反應表示：「開嫁入豪門班？我嫁入豪門就唔使……（開御夫班？）可以考慮。」

另外，「獎老」林正峰日前被爆要打兩份工維生，見他身形消瘦似乎捱到瘦，他澄清向來有兼職做社工及補習，而且社工已做了8年之久，現年30歲的他希望儲多點錢及養家，又透露沒有拍拖，直言不想連累人：「我未有能力給別人幸福。」