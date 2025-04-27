生日應援狂歡到夜晚 姜濤玩突襲冧6千「姜糖」
男團MIRROR人氣王姜濤昨日驚喜現身西九文化區，出席6千「姜糖」為他舉行的生日會，場面墟冚！他登上舞台又唱又跳，令全場氣氛高漲，而姜糖亦準備了一份超驚喜禮物，全場粉絲齊舉牌砌出有姜濤肖像的生日卡，場面震撼！
姜濤將於本月30日迎來26歲生日，一班「姜糖」（粉絲暱稱）早就為偶像準備好連串應援活動，而昨日在西九文化區舉辦「Keung To Birthday Treasure Hunt 2025 & The Keung's Show」，6千「姜糖」齊集，請得來自台灣的舞蹈團隊擔任表演嘉賓，其中包括著名舞蹈員大目老師，最令人驚喜是全身黑色打扮的姜濤突然出現，和台灣舞蹈員跳唱一首《白果》，不過姜濤表示：「跳一段，都好耐冇跳，唔好笑，咁快就起音樂，呢個冇排到。」表演完畢後，姜濤和舞蹈員合照，他亦盡地主之誼跟台灣朋友表示：「去銅鑼灣逛一周。」
做得更好不令粉絲蒙羞
之後就開始遊戲環節，「姜糖」爭取每個跟姜濤傾偈及合照的機會，玩完遊戲，主持又請人型公仔「小姜姜」及「小濤濤」出場，並送上插住「26」生日牌的巨型蛋糕，司儀又要求姜濤走出T台，跟在場「姜糖」Say Hello及影大合照，全場人送上生日歌，姜濤竟感慨謂：「又老一歲，真係快，好後生00後嘅世界。」司儀又表示「姜糖」準備了一份超驚喜禮物，原來全場人齊舉牌砌出有姜濤肖像的生日卡，場面震撼，姜濤又驚訝謂：「好勁呀，多謝多謝，落雨可用嚟遮一遮，你哋好手攰啦，放落嚟啦。」不過司儀又謂因為要用航拍機拍下這個值得紀念的場面，所以要求「姜糖」再舉起生日卡砌圖，姜濤聞言：「唔好意思再舉多啲，邊個諗出嚟咁勁，一年比一年勁。」而第二份禮物則是紅色的私人咪，姜濤又謂：「我未有過私家咪，我鍾意紅色，以後我都會用呢支唱好啲歌。」他又透露心底覺得時間過得好快，好多事都在學習中，希望「姜糖」不要將他放在第一位，最重要的是自己，而他覺得最不好意思是「姜糖」被質疑「你鍾意姜濤㗎？」，所以他望日後會做得更好，不要令「姜糖」蒙羞。
姜濤與粉絲在台上互動，切蛋糕時全場送上祝福。而晚上無人機出動為姜濤慶生，砌出多個不同圖案，當中「濤」字及肖像最有心思，全場粉絲興奮莫名。除了無人機表演，還有約8分鐘的海上煙火表演，場面非常墟冚。
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