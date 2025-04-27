生日應援狂歡到夜晚 姜濤玩突襲冧6千「姜糖」

做得更好不令粉絲蒙羞

之後就開始遊戲環節，「姜糖」爭取每個跟姜濤傾偈及合照的機會，玩完遊戲，主持又請人型公仔「小姜姜」及「小濤濤」出場，並送上插住「26」生日牌的巨型蛋糕，司儀又要求姜濤走出T台，跟在場「姜糖」Say Hello及影大合照，全場人送上生日歌，姜濤竟感慨謂：「又老一歲，真係快，好後生00後嘅世界。」司儀又表示「姜糖」準備了一份超驚喜禮物，原來全場人齊舉牌砌出有姜濤肖像的生日卡，場面震撼，姜濤又驚訝謂：「好勁呀，多謝多謝，落雨可用嚟遮一遮，你哋好手攰啦，放落嚟啦。」不過司儀又謂因為要用航拍機拍下這個值得紀念的場面，所以要求「姜糖」再舉起生日卡砌圖，姜濤聞言：「唔好意思再舉多啲，邊個諗出嚟咁勁，一年比一年勁。」而第二份禮物則是紅色的私人咪，姜濤又謂：「我未有過私家咪，我鍾意紅色，以後我都會用呢支唱好啲歌。」他又透露心底覺得時間過得好快，好多事都在學習中，希望「姜糖」不要將他放在第一位，最重要的是自己，而他覺得最不好意思是「姜糖」被質疑「你鍾意姜濤㗎？」，所以他望日後會做得更好，不要令「姜糖」蒙羞。