17歲結他手Dale 淡定壓場

霆鋒啟德演唱會上有一位17歲的年輕女結他手Dale表現亮眼，她與霆鋒、音樂總監王雙駿及Jason Kui等同台演出，Charm爆零怯場，迅即引起網民關注。原來Dale師承結他手兼歌手、今屆「叱咤樂壇生力軍男歌手」銀獎得主范梓謙，年紀輕輕的她有豐富演出經驗，從2022年開始，參與過《未來音樂祭》，並與多位年輕歌手合作，包括Tyson Yoshi及魏浚笙等，更是女團Lolly Talk的Star Hall演唱會指定結他手之一。

擔任霆鋒個唱音樂總監的王雙駿，從其他演唱會的Band Leader中得聞對Dale的高度評價，於是引薦她加入霆鋒演唱會的樂隊，與主角一同首登啟德大舞台，更安排其中一個環節讓她上台與幾位音樂人較量，表現壓場的她獲得王雙駿及霆鋒認同，前途無可限量！據知Dale音樂天分極高，鋼琴達八級水平，醉心彈結他的她運動細胞亦相當發達，曾是港隊女子足球成員，亦擅長打高爾夫球，但2022年作出取捨後，決定專注發展音樂事業。