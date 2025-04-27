大仔Lucas攜女伴捧場 謝霆鋒冧唱定情曲 王菲忘形起舞

謝霆鋒啟德個唱第二場演出再擲震撼彈，其天后女友王菲驚喜現身，甜蜜一幕成為網上熱話！王菲本來坐在一角低調捧場，但聽到男友獻唱定情曲《玉蝴蝶》隔空示愛時，冧爆的她即時變成「花蝴蝶」聞歌起舞，被霆鋒的愛完全融化！

謝霆鋒前晚假啟德園主場館舉行第二場《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，繼首場如同「英皇之夜」一樣，獲同門歌手容祖兒、蔡卓妍、張敬軒及關智斌等總動員捧場後，第二場有霆鋒好友陳奕迅偕太太徐濠縈及女兒入場支持，還有好友蘇永康、劉浩龍、梁家輝、周慧敏、李克勤及太太盧淑儀、胡定欣、鄭希怡與老公及囡囡、劉雅瑟、周秀娜及伍允龍等，而後輩炎明熹及魏浚笙等亦有朝聖。據知陳偉霆帶同母親到場，並在包廂發動眾星大合唱《非走不可》，連英皇老闆楊受成亦高歌一曲，不過眾星雲集的驚喜度，不及霆鋒女友王菲的甜蜜應援！

早前本報率先報道王菲專程來港陪男友開騷，前晚她終於現身，為免搶風頭，她選擇坐在遠離群星「VIP席」的廂房位置，穿黑色上衣襯牛仔褲，還戴住口罩遮面，一身打扮樸素。不過，她如同漆黑中的螢火蟲，即使躲在暗角依然被發現行蹤，見她忙着滑手機之餘，不時遠望在舞台上的霆鋒。

演唱會期間，王菲保持低調，當現場響起霆鋒為她創作的《玉蝴蝶》前奏音樂後，她難掩內心的激情，突然和友人走近鐵欄聞歌起舞，十足「花蝴蝶」一樣，即使面對鏡頭仍繼續手舞足蹈，期間有人趁機問她：「有生之年可有機會再聽多次你的演唱會？」王菲笑說：「你又嚟講呢啲。」似乎專注力全在霆鋒身上，無暇再理會其他事。當晚霆鋒母親狄波拉繼續捧場，未知王菲可有機會「見家長」？

音響效果全面進化 霆鋒的演出繼續令現場約4萬歌迷徹底瘋狂，甫開場已起身歡呼，大玩「人浪聲海」，唱到最後一曲時，霆鋒感性剖白：「多謝所有來自世界各地嘅樂迷，同時想呼籲畀全世界各地嘅表演者聽到，你哋快啲嚟啟德開你哋嘅演唱會啦！呢度真係有無限個可能性！」

而演唱會的音響效果繼續「進化」，事緣大會收到小量觀眾討論現場音效體驗不佳，隨即調整設備及進行分區聲效測試，演唱會總監馮貽柏表示：「場地規模較大，部分區域嘅音響覆蓋受現場環境因素影響，我哋需要時間核查係咪未能達到最佳效果，多謝大家反饋寶貴意見，希望餘下演出每日進步，做到最佳效果。」他續指第二場已派員到演唱會山頂位置及各層不同角落測試音效，並諮詢觀眾意見，獲大讚：「音響一流！睇得非常開心，等咗25年，非常值得，呢個演唱會，無論製水準及表演等等都超值！」另外，昨晚輪到霆鋒的兩個兒子Lucas及Quintus捧場，同行有一名長髮女子，他們甫坐下即被附近觀眾包圍狂拍照，Lucas盡顯大將之風，不停揮手，網民指他與霆鋒似足餅印。