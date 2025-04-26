豪門夢碎 覓第二春 深田恭子被當公主呵護 小三導演坐正半同居

現年42歲的日本女星深田恭子入行以來情史豐富，前年疑因劈腿，與談婚論嫁的地產大亨杉本宏之分手後，曾介入二人戀情的電視台導演「坐正」，更將恭子當公主錫到燶！

深田恭子4年前患適應障礙停工時，獲當時男友杉本宏之細心照顧，更多次傳出好事近。不過，她被指趁男方出差時，密會合作劇集《18/40～兩人的夢想與愛情～》的導演福田亮介，最終搞到婚事撻Q，分手收場。早前她相隔近兩年出席公開活動，身形消瘦不少，再度惹來外界擔心。

外母政策得米 雖然豪門夢碎，但恭子不愁寂寞。有雜誌爆料，她與福田不但冇斬纜，男方更坐正成為其新男友。二人感情發展穩定，雖然男方於兩年半前在東京買屋置業，但甚少回家，反而在恭子的香閨過着半同居生活。男方在社交帳號的個人簡介上，公開晒出座椅寫有恭子英文名的相片放閃。知情人士透露男方性格溫柔體貼，工作時待人有禮，更視恭子如公主一樣，成功打動芳心。

日前，二人被斷正身穿全身黑情侶裝，現身恭子常去的餐廳，會合她的母親一齊開餐，看來關係已獲恭子母親認可。之後，恭子母親先行離開，留下二人繼續摸杯底，一餐食足7粒鐘，直至凌晨過後才雙雙離開，返回恭子的香閨過夜。