獨家專訪：飽受情傷 撇甩戀愛腦 黃子桐自嘲「渣男磁石」 遇一腳踏三船

無綫藝人黃子桐（Rachel）近期除了參演劇集《奪命提示》之外，還擔任節目《奇情谷》主持。聽到不少觀眾分享奇聞的她，自爆過去是「渣男磁石」，極易引賤男埋身，幸好現在已經「消磁」，並擁有「抗體」，她說：「以前遇到啲渣男，好多時本身有女朋友，但佢就隱瞞住去追你，到我想深入了解佢，就發現奇怪嘢。」她又透露中學時代，曾遇師兄一拖三背叛。

Rachel直言以前是戀愛腦，現在則理性得多：「靚仔就肯定花心，經歷過成熟咗，大家相處係最緊要，依家冇咁容易中招。」現時單身的她笑言不會放棄靚仔，最好顏值與人品兼備，但再拍拖會謹慎思考之後再做決定。

性感角色惹誤會 多演「惹火尤物」的Rachel，自認容易被人誤解：「初時都介意做啲性感角色，屋企人亦有微言，但之後發覺每個角色都有佢存在嘅原因，反而最緊要角色有得發揮。好似之前演小三角色，但係有精神病，成個過程好好玩、好難演但有挑戰，演得好開心。」