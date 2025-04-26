余香凝拋夫棄子 快閃追星 行性感無人能擋 廖子妤「露骨」搶Fo

影后余香凝和廖子妤明日會擔任金像獎頒獎嘉賓，廖子妤直言無人能夠阻止她行性感，準備「露骨」示人，而帶病在身的余香凝就自爆用口為兒子啜鼻涕，盡顯母愛。

影后余香凝（Jennifer）與妹妹余潔滢、廖子妤（Fish）、徐頴堃和Super Girls前成員陳穎欣、吳嘉禧和蔡明思等昨日出席活動，Jennifer懷疑自己以傳統方法用口替歲半的兒子吸啜鼻涕，因而交叉感染作病，感覺頭重重。她透露將「拋夫棄子」，偕妹妹到新加坡睇Lady GaGa演唱會，快閃三日兩夜享受Me Time。

近日Jennifer主演的劇集《麻甩媽咪》正在熱播，原來其兒子亦有出鏡，她透露當日原本用假BB，後來提議抱兒子出鏡，笑言忘記有沒有收利是，又指希望跟妹妹合作拍劇，化老妝演母女亦可。有傳她的老公豪擲2,000多萬購下西半山豪宅築安樂窩，她指置業並非近年的事，認為一家人一起住就是夢想之家。

徐頴堃大讚「阿嫂」 Jennifer去年摘下金像影后，今年與Fish同任頒獎嘉賓，她指在頒獎禮只會「露齒」，Fish則表示會行性感，準備「露骨」，揚言沒有人可以阻止她，更不用讓男友盧鎮業過目。提到男友提名「最佳男配角」，會否由她頒獎？她大賣關子。

另外，同門的徐頴堃透露因為Fish才加入公司，視對方為女神及奮鬥目標。提到兄長徐偉棟傳與姚子羚拍拖？她表現避忌，表示在街上見過子羚，大讚對方靚女。問到Fish可有男生介紹給師妹？她笑說：「碩果僅存、最好嗰件畀我執咗！都會幫佢留意。」