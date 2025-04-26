中娛星動：楊紫臉僵捱嘲 林志玲逆齡完勝

內地女星楊紫近日現身頒獎活動，網民指她「濃妝蓋不住臉僵」，與年長18歲的林志玲站在一起，瞬間被比下去，林志玲的逆齡仙氣獲認證！

《第15屆北京國際電影節》今日閉幕，大會日前官宣閉幕紅地氈名單包括葛優、唐國強及劉宇寧等。今晚閉幕禮上將公布「天壇獎」各得獎名單，入圍影片中以白客及辛柏青主演的《大風殺》，以及馬麗首任監製的《好好的》最受外界關注，獲睇好成為大贏家。

日前有品牌與「北影」合作舉辦「注目未來」單元頒獎禮，邀來楊紫、孫儷及林志玲3大女神同場，現場鎂光燈此起彼落。悉心打扮現身的楊紫，與從紐約時裝周趕回來的林志玲雞啄唔斷，雙方年齡相差足足18歲，但站在一起完全看不出差距，林志玲的逆齡仙氣再次獲認證，反而楊紫被網民形容為「濃妝蓋不住臉僵」，似乎醫美過度，認真失策！而孫儷表示第一次見楊紫，更親和主動打招呼。當晚楊紫受訪時談到未來在影壇的發展計劃，表示希望能遇上好劇本，並與更多不同的導演合作，多作新嘗試。

獲李現探班為新劇造勢 另外，男星李現日前突然現身橫店，探望正在趕拍劇集《家業》的楊紫，一對好友合照留念，網民即指他們將有第3次合作機會！有指他們主演的劇集《國色芳華》第二季《錦鏽芳華》已定檔暑假，近日有相關劇透流出，指李現將假死掀起高潮，楊紫憶夫「哭崩長城」，劇情進一步虐心兼催淚。