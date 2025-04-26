張振朗「出賣」劉佩玥 陳山聰放長雙眼 等馬國明生足球隊

視帝陳山聰及張振朗昨晚現身劇集大結局晚宴，提到馬國明成為劇集終極Big Boss，山聰笑指日前跟對方登台時，乘機催對方生仔，又指放長雙眼看他怎樣生隊足球隊。至於振朗揚言若收視達30點，會公開劉佩玥的終極黑圖。

藝人陳山聰、劉佩玥（Moon）、張振朗、劉穎鏇（Tiffany）、郭柏妍及丁子朗等，昨晚出席無綫劇集《奪命提示》大結局晚宴，劇中終極Big Boss引起全城競猜，最後揭盅是馬國明，成為驚喜彩蛋。

山聰在社交網發文稱要「決一死戰」後馬國明秒畀Like，不少網民憑此推測馬國明是終極Big Boss，山聰受訪時笑指對方太得閒：「之前我同佢、蕭正楠一齊登台，我同蕭正楠傾生仔經，佢又搭嗲，我哋叫佢得閒快啲生仔，佢話自己有兩隻貓。（過兩招畀佢？）上天會安排，佢話生一隊足球隊，我同蕭正楠放長雙眼睇佢點生。」

今次晚宴由山聰、振朗及監製文偉鴻請客，山聰指昨晚本來要去佛山綵排，為了跟大家一齊觀看大結局而改期，今日要一早坐車上佛山開騷：「有得睇冇得食，因為我之前拍節目肥咗，最近兩星期節食減肥，已經減咗10磅，今日唔敢亂食，唔想開騷水腫，冇理由忍口咁耐一朝喪。」問到女子組會否請客？Moon笑言願意在慶功上表演，或者叫Big Boss請食飯。兩人對劇集收視及討論度高大感滿意，望能原班人馬再合作，Moon稱街坊會叫她在劇中的角色名，山聰就爆兒子以往不會收看他的劇集，但今次也有追看，主因是兒子很喜歡Moon。

劉穎鏇堅拒劇透 另外，振朗透露不少街坊及親友均追問誰是幕後主腦，他開心劇集跟觀眾有很多互動，Tiffany也有類似遭遇，不過她堅拒劇透。講到兩人勤力拍片及直播宣傳劇集，振朗指因為拍攝辛苦，所以也想盡力宣傳，認為成效不錯。早前眾人為宣傳而自爆睡覺黑圖，振朗笑言還有Moon的終極黑圖，若收視達30點，就會公開。對於女友楊偲泳的新片票房強差人意，他避忌表示：「我唔知。（你冇睇？）冇，支持放喺心。（安慰佢？）佢好堅強，而且佢冇唔開心，等佢自己答啦！」