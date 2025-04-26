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楊愛瑾出「辣」招 泳衣大放送
楊愛瑾在泳池邊大晒迷人曲線，令網民睇到嘩嘩聲。
前女子組合Cookies成員楊愛瑾婚後逐漸淡出幕前，但不時透過社交網分享生活點滴。日前，她上載了一輯在泳池邊打卡的靚相，大晒多款性感比堅尼，其零贅肉的弗爆身材令網民不敢相信她已是兩孩之母，紛紛留言點讚。
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