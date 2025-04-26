娛樂

楊愛瑾出「辣」招 泳衣大放送

楊愛瑾在泳池邊大晒迷人曲線，令網民睇到嘩嘩聲。 楊愛瑾在泳池邊大晒迷人曲線，令網民睇到嘩嘩聲。
楊愛瑾在泳池邊大晒迷人曲線，令網民睇到嘩嘩聲。
前女子組合Cookies成員楊愛瑾婚後逐漸淡出幕前，但不時透過社交網分享生活點滴。日前，她上載了一輯在泳池邊打卡的靚相，大晒多款性感比堅尼，其零贅肉的弗爆身材令網民不敢相信她已是兩孩之母，紛紛留言點讚。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者