群星湧啟德朝聖 霆鋒獲讚最好的男人 祖兒變粉絲喪嗌

英皇藝人謝霆鋒時隔25年再次站上香港舞台，前晚在啟德體育園開唱，不惜工本斥資2,000萬打造舞台機關，又先後登上3層樓高的巨型鐵球及移動舞台獻唱。儘管霆鋒全程沒有換衫，亦沒有嘉賓助陣，現場依然High爆，就連天后容祖兒亦在台下全程跟唱，差點失聲收場！

謝霆鋒久違在港開騷，全城矚目，前晚頭場演出結束後，他在社交平台分享了多張演唱會的美照，表示：「廿幾年嚟一直唔願意開平凡嘅『集體回憶』，直到同團隊精心設計、完成滿意嘅舞台（淨係舞台燈就超過2,800盞），先至敢獻畀大家今次嘅演唱會，希望帶畀你們嘅體驗係獨一無二。一起寫下華人香港演唱會開館的新一頁，Thank you Bro」。

「壞習慣」惹投訴

祖兒在社交平台分享了與蔡卓妍的合照，自爆為了男神而放棄養聲，除了嗌到差點失聲之餘，還跟唱到斷氣：「全晚又激動又感動，我都唔知自己想點，想當日第一次聽《無聲仿有聲》，我只係剛剛加入公司小丫頭，見到你個背影都畀你嚇親，但係總結咁多年後，你係我見過最好嘅男人之一，經過咗今晚全場觀眾為你歡呼喝采，相信大家等了25年都值得！我哋一家人為你驕傲！唯一不滿意就係你明明應承咗我哋唱嘅……《壞習慣》究竟去咗邊呢？呢個壞習慣要改啦。」另外，高海寧亦有分享睇騷的大合照，沈震軒則指自己由頭跟唱到尾。