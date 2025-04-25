中文台節目表 翡翠台
9:00 交易現場及勁歌推介
10:05 我愛玫瑰園
10:35 神探同盟（PG）及宣傳易
11:40 交易現場及潮流生活誌
12:15 新派煮意及宣傳易
1:00 午間新聞
1:20 流行都市
2:10 同屋企人去旅行及宣傳易
2:50 老友狗狗
3:50 交易現場
4:20 星光少女
4:50 Hands Up
5:20 星光魔法
5:50 財經新聞
6:00 今日有樓睇及潮流生活誌
6:25 新聞檔案
6:30 六點半新聞報道
7:15 世界觀及天氣報告
7:25 有理說得清
7:30 物暢其流
7:35 東張西望
8:00 愛．回家之開心速遞
8:30 奪命提示（PG）
9:30 慶餘年2
10:30 養生之旅
11:00 娛樂頭條及環球新聞檔案
11:15 晚間新聞及物暢其流
11:45 新聞檔案
11:50 天氣報告及潮流生活誌
11:55 黃金有罪（PG）
12:55 宣傳易
1:00 東張西望
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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