女方粉絲怒斥無妄之災 出Po唯獨標註Sana GD惹暗交疑雲

韓團Big Bang隊長G-Dragon（GD）日前在社交網上載人氣女團TWICE的演出片段，卻只Tag了成員Sana，隨後秒刪，惹來雙方暗交疑雲。粉絲不滿女神慘遭無妄之災，鬧爆GD害無辜女星爆緋聞！

韓國人氣女團TWICE最近為英國樂隊Coldplay韓國演唱會任暖場嘉賓，吸引大批韓星朝聖。GD本月22日捧場後，在社交網限時動態興奮上傳TWICE的表演片段，附上日文感嘆詞之餘，還標註了日本成員Sana的個人社交網帳號，而非團體官方帳號，因而惹來無限遐想，網民紛紛揣測二人到底是甚麼關係。隨後，該限時動態被秒刪，但網民已截圖瘋傳，懷疑兩人透過社交網傳情。對此，TWICE的粉絲不滿Sana無故被標註而傳出緋聞，直言根本是無妄之災。雖然有人為GD護航，認為他是無心之失，但亦有網民稱GD已非首次給女藝人帶來困擾，希望他今後多加注意。

此外，GD首度主持的綜藝節目《Good Day》，早前因出演嘉賓金秀賢爆出曾與未成年金賽綸交往的負聞而惹起爭議，節目收視受影響，但GD與其他出演男星丁海寅、黃政民、任時完及隊友太陽等，在節目中一起錄製的2025年版歌曲《Good Day》MV則於昨日上架。

惠利成「人氣獎」大熱 至於丁海寅有份角逐下月舉行的《第61屆百想藝術大賞》最佳男配角，該頒獎禮上的「百想人氣獎」得主，自前日起至5月2日，由全球粉絲在官網參與投票決定。雖然票選活動剛開啟，但挾韓劇《背著善宰跑》爭視帝的邊佑錫，與憑《善意的競爭》入圍女新人獎的惠利，奪「人氣獎」的呼聲極高。男演員方面，邊佑錫目前以逾34萬票大幅拋離13萬票的朴寶劍和3.8萬票的丁海寅，遙遙領先。而女演員方面，惠利狂擸逾105萬票，大熱領先80萬票的IU與76.2萬票的金惠允。